A la Une . Un accident aggrave l'embouteillage habituel entre le nord et l'ouest

C'est le coma circulatoire qui s'offre aux automobilistes souhaitant rejoindre l'ouest et le sud depuis Saint-Denis. La faute à deux événements combinés qui forment au final un seul et unique embouteillage de Saint-Denis jusqu'à Cambaie. Par LG - Publié le Vendredi 10 Décembre 2021 à 19:22

La circulation est très compliquée ce vendredi soir entre le nord et l'ouest. Un phénomène qui s'explique par le goulot d'étranglement habituel que représente le flux de voitures venant de l'échangeur de Cambaie et de la sortie vers l'Etang/Savanna mais aussi par la survenue d'un choc véhicule léger contre poids lourd en toute fin d'après-midi à la fin de la route du littoral.



Les véhicules impliqués dégagés de la chaussée, l'accident est signalé comme terminé depuis 18H39 par les services du Centre régional du trafic routier. Mais la neutralisation de la voie de droite qui avait été rendue nécessaire pour l'intervention des agents des routes n'a pas fini d'être résorbé en amont.



Les embouteillages commencent depuis le Barachois et le boulevard sud côté Saint-Denis. L'accident, fort heureusement, n'a occasionné que des dégâts matériels.





Publicité Publicité