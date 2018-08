<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Un Vide Fond de cour au Guillaume, Bellemène et Bois Rouge Une nouvelle opération Vide Fond de Cour de lutte contre la dengue se déroulera le lundi 27 août 2018 dans les secteurs du Guillaume, de Bellemène et de Bois Rouge dans la Commune de Saint-Paul. Les habitants de ces quartiers doivent présenter leurs encombrants les plus volumineux la veille au soir de la collecte ou le jour même, avant 4h30 du matin. L’objectif est de débarrasser les Saint-Paulois des déchets, vecteurs de gîtes larvaires, et donc de moustiques.

Une action de santé publique et de démoustication menée par la Ville saint-pauloise, le Territoire de la Côte Ouest et l’Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS-OI). Du 30 juillet au 5 août, 37 cas de dengue étaient diagnostiqués dont 14 dans la cité saint-pauloise. Sans oublier les 6 431 cas comptabilisés depuis le début de l’année 2018.



Pour empêcher une épidémie de grande ampleur à l’arrivée de l’été, la lutte anti-vectorielle menée par l’ARS-OI est toujours renforcée avec des équipes d’interventions du RSMA, du SDIS et de la Croix Rouge française, dans l’ouest et le sud de l’île.



Plus de 2 000 visites domiciliaires sont effectuées chaque semaine en « porte à porte » pour :



- Informer et sensibiliser la population aux gestes de prévention,

- Supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau (gîtes larvaires) dans les cours et les jardins,

- Éliminer les moustiques adultes susceptibles de transmettre la dengue à travers la programmation de traitements insecticides de jour et de nuit dans les zones les plus impactées.



Ces interventions contribuent activement à réduire les risques de diffusion du virus. Pour être d’autant plus efficaces, elles doivent être accompagnées par la mobilisation active de la population au quotidien.



La campagne de communication se poursuit



C’est maintenant et durant tout l’hiver austral qu’il faut agir contre les moustiques. Pour sensibiliser et fédérer tous les acteurs, la campagne de communication se poursuit. L’ensemble des informations liées à l’épidémie de dengue sont quotidiennement mises à jour sur le site internet de l’ARS Océan Indien, ainsi que sur les réseaux sociaux : la page Facebook Ensemble contre les moustiques et le compte Twitter des services services de l’Etat à La Réunion. Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > La manifestation "Jour de Sport santé" fête ses 10 ans ! L’école de handball de Saint-Gilles-les-Hauts créée