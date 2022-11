Revenir à la Rubrique TCO Un Territoire de la côte Ouest plus durable, placé sous la dynamique de l’économie sociale et solidaire (ESS)





C’est en toute logique que le TCO s’inscrit dans cette dynamique en plaçant l’ESS comme l’un des piliers de sa stratégie et de son plan d’action.



En partenariat avec la CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de La Réunion), le TCO a organisé « l’Atelier Synergie ESS », ce mercredi 9 novembre à Saint-Paul. Une trentaine de participants , essentiellement des acteurs de l’ESS, de l’insertion et des communes du TCO, ont pu participer à cette rencontre. Denise DELAVANNE, vice-présidente du TCO déléguée à la Politique de la Ville, a précisé que « l’objectif du TCO aujourd’hui est de réaffirmer notre volonté de faire de l’ESS un axe prioritaire dans le cadre de ses compétences liées à l’insertion, l’emploi et le développement économique. Le TCO s’engage à coconstruire des projets en lien avec l’ESS, d’activer les leviers pour agir sur cette voie de transition et d’identifier les acteurs prêts à s’engager. »







En matière d’économie sociale et solidaire, l’Ouest représente une terre propice au développement de cette thématique, avec 26% des entreprises de l’ESS installées sur son territoire. Une démarche dynamique a été mise en place avec des appels à projets afin de promouvoir la création et le développement de structures ESS. A l’exemple de France Active Réunion, l’OMSEP de Saint-Paul, Cyberun, l’Académie pour l’égalité des chances, qui ont pu accompagner les porteurs de projets à se professionnaliser. En 2023, ce sont près de 20 ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion) qui seront soutenus pour un budget de 600 000 € en cofinancement.



