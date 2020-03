Un Téat Champ Fleuri plein pour soutenir l’Association 1000 Sourires

C’est à l’occasion de cette soirée que Soan est devenu parrain de l’Association 1000 Sourires. “C’est une première qu’un enfant soit lui-même le parrain de notre association, dont le but est de faire rêver des marmailles”, se réjouit Ibrahim Ingar, Président de l'association. “Je tiens à vous remercier, vous qui êtes venus ce soir, et à remercier tous ceux qui ont permis la réussite de cette soirée, notamment le Conseil Départemental, le Lions Club Réunion Renaissance, ainsi que Marie-Alice Sinaman et Thierry Jardinot. Nous avons pour principe de ne jamais demander de participation financière aux familles des enfants que nous accompagnons. Grâce à votre générosité à tous, nous allons pouvoir organiser diverses opération de rêve à La Réunion en 2020”, a conclu Ibrahim Ingar. L’association a déjà organisé 246 actions depuis sa création en 2006. Journées citoyennes avec les corps d’armée, voyages de rêve en métropole, baptêmes d’hélicoptère, rencontres avec des stars locales et internationales : au total, ce sont plus de 10 300 marmailles de condition sociale modeste qui ont déjà pu vivre des moments de rêve. Et grâce au public venu nombreux ce vendredi 6 mars, l’association ne compte pas s’arrêter là !