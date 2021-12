Un Sultan sous le Pont...

Sous un des ponts de la ville de Saint-Denis, un merveilleux chien a trouvé domicile. Il attend patiemment que ses précédents maîtres viennent le récupérer ou qu'une belle âme songe à l'adopter. Lui, naguère si beau, avec ses longs poils blancs et noirs, dépérit. Malgré la chaleur de ce mois d'été et le passage incessant des voitures, il garde confiance dans la nature humaine. Jusqu'à quand pourra-t-il tenir, sans eau, et avec quelques croquettes déposées par des passants honnêtes ? Nul ne le sait...



La Presse (audiovisuelle) aime se faire l'écho de tous les faits-divers humains et polémiques inutiles, pourtant sous leurs fenêtres, à quelques pas... un chien se meurt.



Si, pour une fois, ils pouvaient se rendre utiles ! Je fais un vœu, c'est bientôt Noël.