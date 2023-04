A la Une . Un Startup Weekend dédié au développement durable

Les 28, 29 et 30 avril prochains, le nouveau Startup Weekend aura pour ambition de "répondre aux besoins actuels de la société" . Egalité, éducation ou encore justice devront être au coeur des projets à concrétiser en 54H. Des places sont encore disponibles pour participer à ce "tech4good". Par NP - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 10:42

Le communiqué de la French Tech La Réunion et l'Association Webcup :



Le startup weekend aura lieu les 28, 29 et 30 avril prochains à Sainte Clotilde au Parc Technologique Universitaire. 54 heures d’intelligence collective pour des projets respectueux du bien commun. Il n'est pas trop tard pour rejoindre l'aventure : des places sont encore disponibles pour participer.



Cette nouvelle édition du Startup Weekend a pour thème "tech4good", axé sur le développement durable. L’objectif est de mettre en avant les projets qui répondent aux besoins actuels de la société tout en prenant en compte les impacts à long terme. Cette thématique englobe des sujets tels que l'égalité, l'inclusivité, l'éducation, la justice et l'écologie, qui sont tous d'actualité.



Startup Weekend : un événement ouvert à tous



Après le succès de la première édition, la French Tech La Réunion renouvelle son partenariat avec l'Association Webcup pour une seconde édition avec cette thématique en lien direct avec l’actualité.



Bien connu du paysage entrepreneurial réunionnais et mondialement reconnu ce format est conçu pour rassembler des inconnus autour d'idées et en créer des projets viables. Cette manifestation est une opportunité accessible à tous, sans aucun prérequis. Elle permet aux participants de pitcher leurs idées, et aux coéquipiers de rallier des équipes sans en connaître les participants ou leurs projets.



Développer l'intelligence collective et le réseau



Ce weekend de collaboration et de travail en intelligence collective permet à tous les participants de découvrir des domaines qu’ils ne connaissent pas. Et dans certains cas, de trouver des partenaires pour leurs projets professionnels. Entourées des coachs, les équipes peuvent faire évoluer leur réflexion. Chaque projet passe devant un jury composé d'institutionnels et de professionnels.



Le lauréat remporte plus de 6 000 euros de lot et bénéficie d'une exposition médiatique.



L’inscription est au tarif symbolique de 1 euros et depuis 12 ans a permis à un millier de participants de développer leur réseau professionnel et de vivre une expérience unique.



Inscrivez-vous sur le site swe.webcup.fr pour vivre cette aventure enrichissante !