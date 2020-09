Un SDF s'est baigné dans la piscine du préfet

Les faits se sont déroulés dimanche après-midi dans les appartements privés du représentant de l’Etat. Le SDF s’est introduit dans la propriété en sautant les grilles de la préfecture. Il s’est d’abord baigné dans la piscine puis s’est prélassé dans la chambre des invités.



Alertés par un signal sonore, la sécurité l’a retrouvé en peignoir dans le salon de réception. Face aux agents, sans se démonter, l’intrus s’est présenté comme étant le préfet de La Réunion, relate Le Quotidien.



La suite de l’affaire est moins cocasse. Durant sa garde à vue, le jeune homme s’en est pris à un policier en l’étranglant. Déjà connu des services de police, il s’était introduit dans les locaux d’une association quelques heures plus tôt et avait menacé de mort une assistante sociale du CHU de Bellepierre fin août dernier.



Compte-tenu de son état de santé mental, le mis en cause a finalement été interné en psychiatrie .