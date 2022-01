A la Une . Un SDF poignardé à la carotide : Son agresseur mis en examen pour tentative d’assassinat et écroué

Mercredi dans le quartier de Pierrefonds, un père de famille a été poignardé à la carotide un SDF avec un couteau de chasse sous-marine. Déféré ce jeudi, l’homme d’une trentaine d’années a été mis en examen pour tentative d’assassinat et a été écroué. Par PB - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 19:32

"C’est quelqu’un de marqué par ce qu’il a fait", confie son conseil Me Frédéric Hoarau à l’issue du passage de son client devant un juge. Ce dernier a décidé du placement en détention du mis en cause après une mise en examen pour tentative d’assassinat.



Le père de famille, d'une trentaine d'années, déjà connu de la justice, réfute la préméditation et l’intention.



Mardi, la victime, un SDF du quartier de Pierrefonds à Saint-Pierre, s’en serait pris au fils de l’agresseur présumé. Des coups aurait été portés à l’adolescent alors qu’il empêchait le SDF de s’en prendre à des chiens errants. En apercevant les blessures de son fils, le père de famille, "sous le coup de la colère", assure son avocat, a poignardé le SDF à la carotide. Hospitalisé hier, les jours du sans abris ne seraient plus en danger.