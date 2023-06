A la Une .. Un Russe d'une vingtaine d'années tué par un requin en Egypte

Un Russe d'une vingtaine d'années a été attaqué et tué par un requin ce jeudi au large de Hurghada, en Egypte. Par N.P - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 16:08

Un homme d'une vingtaine d'années a été attaqué et tué par un requin ce jeudi, dans la mer Rouge, au large de Hurghada, en Egypte. D'après les premières informations, la victime, qui était Russe, vivait en Egypte. La terrible scène aurait été immortalisée dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.



Selon le ministère égyptien de l’Environnement, le squale a été capturé et son examen a révélé "un comportement anormal […] qui avait causé l'incident".



La baignade et les jeux nautiques ont été suspendus pour une durée de deux jours à partir de ce vendredi dans le secteur.



Les requins ne sont pas rares dans la mer Rouge mais attaquent rarement les nageurs qui ne dépassent pas les limites autorisées. Rappelons tout de même qu'e n juillet 2022, deux touristes avaient été tuées près d'Hurghada. En 2018, un autre touriste avait été tué au large d'une plage égyptienne, ainsi qu'en 2015 et en 2010.