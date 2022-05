Un Réunionnais tué à coups de couteau en pleine rue à Châteauroux

Il devra donner sa version des faits. Un homme a été interpellé à son domicile ce samedi en fin de journée à Châteauroux. Il est suspecté d’avoir donné des coups de couteau mortels à un quinquagénaire.



Le drame s’est déroulé vers 00H30 samedi dans le centre ville de Châteauroux, préfecture du département de l'Indre en région Centre-Val de Loire.



Le suspect a porté au moins trois coups de couteau à son vis-à-vis à qui il n’a laissé aucune chance de s’en sortir.



L’altercation se serait déroulée sur fond d'alcool. Hormis l’auteur présumé des coups mortels et la victime, d’autres individus étaient présents cette nuit-là et étaient également alcoolisés à l'arrivée des secouristes. S’ils ont été mis hors de cause, la version des témoins sera confrontée à celle du suspect.



Le suspect interpellé 18 heures après les faits



L'altercation a eu lieu dans la rue de la Poste. C'est une riveraine qui a prévenu la police nationale après cette altercation survenue peu après minuit, samedi 21 mai. Les urgentistes du Samu n’ont pas pu sauver la victime. Les policiers ont procédé dans la foulée à une enquête de voisinage afin de recueillir le témoignage des habitants et ainsi tenter de comprendre l'enchaînement des faits.



C.A. vivait en métropole depuis une trentaine d’années. Il avait quitté son île peu après ses 18 ans.



Le père de quatre enfants était revenu encore récemment rendre visite à sa mère et à sa famille originaire de Saint-Pierre, l’an dernier.



Rapidement identifié, le suspect a été interpellé chez lui à 18H ce samedi et immédiatement placé en garde à vue. Le corps de la victime sera autopsié ce lundi.