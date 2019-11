Un Réunionnais tué à coups de couteau à La Ricamarie

Un Réunionnais d’une trentaine d’années est décédé à La Ricamarie dans la Loire vendredi soir après avoir reçu des coups de couteau, indique le Progrès.



La soirée entre Réunionnais a dérapé en violente bagarre puis au drame. Les premiers mots ont d’abord été échangés entre deux femmes sur fond de jalousie puis les deux conjoints sont intervenus, précise le JIR.



L’un d’entre-eux et son beau-fils s’arment d’une hache et d’un couteau. Le trentenaire est grièvement blessé. Il décédera dans la nuit au CHU de St-Etienne.



Quatre personnes ont été placées en garde à vue dont un mineur de 17 ans. Si la femme et le mineur ont été libérés, son compagnon et son beau-fils ont été mis en examen pour meurtre et écroués.