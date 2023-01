A la Une . Un Réunionnais suspecté d’escroquerie placé en détention à Maurice

Les autorités mauriciennes ont placé en détention provisoire un Réunionnais de 37 ans mardi dernier. Il est soupçonné d’avoir escroqué un Mauricien de plus de 13.000 euros en lui vendant une voiture qui n’était pas à lui. La justice enquête sur d’autres affaires où il pourrait être impliqué. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 09:47

Mardi 10 janvier, la Criminal Investigation Division (CID) a interpellé Christophe T, un Réunionnais de 37 ans. Selon nos confrères de Défimedia, il est soupçonné d’avoir escroqué 650.000 Rs, soit 13.500 euros à un habitant de Dagotière, village du centre de l’île.



Les faits remontent à juillet dernier. Christophe T propose à un technicien de 45 ans de lui vendre une voiture. Deux mois plus tard, il lui remet le véhicule après un premier versement de 200.000 Rs. Satisfait, l’acheteur lui remet le reste 7 jours après. Mais le vendeur ne fournit toujours pas les papiers du véhicule (acte de vente, livret d’inscription et attestation d’assurance).



Le 18 décembre, l’acheteur insiste et donne rendez-vous à Christophe T. Ce dernier reprend la voiture pour « régulariser » la situation et prête une autre voiture à l’acheteur pour patienter. Ce dernier a été surpris lorsque huit jours plus tard, un homme est venu chez lui pour récupérer sa voiture. Il s’agit du vrai propriétaire des deux véhicules.



Interpellé par le CID et placé en garde à vue, Christophe T a nié les accusations, tout en reconnaissant avoir eu la somme. Il a déclaré être prêt à la rembourser. Déféré devant la cour de Moka, il répond à des accusations d’escroquerie. La police ayant indiqué son opposition à une libération conditionnelle, il a été placé en détention provisoire. La police précise enquêter sur cette affaire, ainsi que sur plusieurs dossiers similaires.



