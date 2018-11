Aujourd’hui, un Réunionnais sur 10 boit de l'alcool tous les jours, à l’occasion de repas ou d’apéritifs par exemple, sans qu’il soit nécessairement question d’ivresse ou de dépendance.



La Réunion figure parmi les régions françaises où l’alcool tue le plus, derrière Le Nord et la Bretagne, avec près d'un décès sur 6 chaque année. Pour comprendre l’ampleur du phénomène sur l’île de La Réunion, l’ARS Océan Indien vient de publier l’analyse des données du dernier baromètre santé (réalisé par Santé publique France). Cette étude permet de distinguer les caractéristiques associées aux différents types de consommation de l’alcool.



Pour les individus concernés, et aussi pour leur entourage, il peut être difficile de savoir où se situe la frontère entre une consommation raisonnable, récréative et une consommation abusive toujours dangereuse.



Chez les hommes, quel que soit le mode de consommation (épisodique, régulière, abusive), ils ont une consommation plus importante que les femmes. Le fait de vivre seul, d’être jeune, de négliger sa santé ou de s’en désintéresser, sont associés à la consommation d’alcool chez les hommes, selon l'enquête menée.



Chez les femmes, l’analyse varie d’un mode de consommation à l’autre. Plus le niveau de revenu est élevé, plus le risque de consommer régulièrement de l’alcool ou de connaître des épisodes d’ivresse s’accentuent. C’est également le cas pour les femmes considérant disposer de revenus insuffisants.



La consommation excessive d'alcool fait peser de réels risques sur la population, directement ou indirectement : surmortalité, pathologies chroniques, nombre de passages aux services d’urgence, accidentologie routière mais aussi violences intrafamiliales, énumère l'Agence régionale de Santé.