Un Réunionnais sélectionné pour jouer l'Euro de handball

La liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro de handball a été dévoilée. Alors que Daniel Narcisse avait annoncé sa retraite internationale l'an dernier, La Réunion sera de nouveau représentée, cette fois par Nicolas Claire.



La France va s'envoler pour la Croatie avec un groupe de 18 joueurs pour y disputer l'Euro 2018. Dans ses valises, un Réunionnais : Nicolas Claire.



Le demi-centre du HBC Nantes a grandi dans le quartier de La Source à Saint-Denis. Il a fait ses premiers pas dans le club de Joinville, club où Daniel Narcisse a également fait ses débuts.



À 15 ans, il intégrait le pôle espoir de La Réunion. À 18, il rejoignait l’équipe de Lasours où il a effectué sa première saison en séniors. Après l’obtention de son Bac scientifique, il a rejoint le centre de formation du Paris Handball pour 3 ans.



En 2008, il contribue à l'ouverture du palmarès du Paris Handball en remportant la coupe de France et signe son premier contrat professionnel avec le club pour une durée de 3 ans.



C'est en avril 2015, grâce à de bonnes performances avec son club de Nantes qu'il est appelé en équipe de France pour la première fois. Il y disputera les matches de qualification au championnat d'Europe 2016.



Après les retraites des cadres Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, l'équipe de France, qui aborde la compétition en phase de reconstruction, n'a pas été épargnée par les blessures. Le défenseur Luka Karabatic a été intégré au groupe malgré sa blessure. Le staff de l'Equipe de France espère le remettre sur pied durant la compétition.



Il s'agira ainsi de la première grande compétition pour plusieurs Bleus. Benjamin Afgour, Romain Lagarde, Raphaël Caucheteux, Nicolas Tournat, Dika Mem et donc Nicolas Claire découvriront eux aussi leur premier tournoi international en sélection nationale.



Le groupe de l’Equipe de France :



Gardiens : Cyril DUMOULIN (HBC Nantes) – Vincent GÉRARD (Montpellier HB)

Ailiers gauche : Raphaël CAUCHETEUX (St-Raphaël Var HB) – Michaël GUIGOU (Montpellier HB) – Kentin MAHÉ (SG Flensburg-Handewitt)

Arrières gauche : Timothey N’GUESSAN (FC Barcelone) – Romain LAGARDE (HBC Nantes)

Demi-centre : Nicolas CLAIRE (HBC Nantes) – Nikola KARABATIC (Paris SG HB)

Pivots : Luka KARABATIC (Paris SG HB) – Cédric SORHAINDO (FC Barcelone) – Nicolas TOURNAT (HBC Nantes) – Benjamin AFGOUR (Montpellier Handball)

Arrières droit : Adrien DIPANDA (St-Raphaël Var HB) – Dika MEM (FC Barcelone) – Nedim REMILI (Paris SG HB)

Ailiers droit : Luc ABALO (PARIS SG HB)– Valentin PORTE (Montpellier HB)