La grande Une Un Réunionnais se fait passer pour un proche de Dimitri Payet et arnaque les supporters de l'OM

Il se fait appeler Ismaël Kaiser et offre des produits dérivés de l'Olympique de Marseille aux supporters. Après avoir gagné leur confiance, il les pousse à investir des milliers d'euros dans un projet douteux et disparaît avec l'argent. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 16:25





L'homme se faisait passer pour un proche de Dimitri Payet et gagnait la confiance des fans du club phocéen durant les matchs ou les entraînements. Il aurait impressionné ses victimes en s'habillant de la tête aux pieds avec des vêtements floqués avec le sigle de l'équipe de football marseillaise.



Il se serait ensuite lié d'amitié avec différents supporters avant de leur proposer une aventure financière très lucrative. L'une des victimes témoigne au micro de BFM Marseille Provence et explique avoir accepté d'investir 5.000 euros dans l'espoir d'en gagner 100.000 !



Mais une fois le transfert réalisé vers le compte bancaire allemand indiqué, celui qui se fait appeler Ismaël Kaiser ne donnera plus de nouvelles.



La victime qui s'exprime sur les ondes de BFM Marseille Provence explique avoir réalisé sa propre enquête et avoir découvert que l'homme serait interné dans l'hôpital psychiatrique situé près du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille mais aurait depuis été déplacé. Elle ne compte pas en rester là et veut aller au bout de la procédure.



