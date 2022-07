A la Une . Un Réunionnais remporte le jackpot Loto de 16 millions d’euros

La cagnotte du Super Loto des vacances a finalement trouvé preneur lors de ce tirage du mercredi 6 juillet 2022. C'est une grille validée sur l'île de La Réunion qui a raflé la mise. Son heureux propriétaire devient multimillionnaire avec un pactole de 16 millions d'euros. Par LG - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 06:18

Le tirage Loto de ce mercredi 6 juillet 2022 mettait en jeu une cagnotte très importante de 16 millions d’euros. Il s'agit du 2e plus gros jackpot de l’année. Cette cagnotte faisait suite à la mise en jeu du Super Loto des vacances qui, le 1er juillet dernier, proposait 13 millions d’euros et n’a pas été remporté lors de trois soirées Loto consécutives.



Les numéros gagnants de ce tirage Loto du jour sont les suivants : 10 16 25 43 44 et le numéro Chance 4. Plus de 700.000 grilles ont été gagnantes en France ce mercredi soir, s’offrant des gains de 2,20€ (remboursement pour avoir trouvé le numéro Chance) jusqu’au jackpot de 16 millions d’euros qui a donc été remporté sur l’île de La Réunion.



Du côté du second tirage Loto, les numéros gagnants 7 12 15 23 38 n’ont pas trouvé preneur et la cagnotte additionnelle de 100.000€ n’a pas été remportée. Cependant, 240.000 grilles ont été gagnantes pour les joueurs ayant coché l’option, s’offrant des gains de 3€ jusqu’à 267€.



Gagnant Loto : l’île de la Réunion récompensée pour la 3e fois



C’est la troisième fois en 2022 qu’un joueur réunionnais parvient à remporter un jackpot d’un jeu de la Française des jeux. Le 24 mai, un couple de Saint-Pierre remportait plus de 50 millions d’euros, une cagnotte record pour l’île. Trois jours plus tard, au Tampon, ce sont 1 million d’euros qui ont été remportés par un autre couple de chanceux. Enfin, ce mercredi 6 juillet 2022, c’est une cagnotte extrêmement importante de 16 millions d’euros qui vient

d’être remportée.

Les plus gros gains FDJ à la Réunion : le gagnant du jour arrive en seconde position



Ci-dessous, retrouvez la liste des 5 plus gros gains FDJ remportés sur l’île de La Réunion. Le gain de 16 millions d’euros remporté ce mercredi soir monte sur la 2e place des plus gros gains enregistrés.



À l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour connaître le point de vente et le profil du gagnant qui, peut-être, s’ignore encore certainement. Ce millionnaire a désormais 60 jours pour réclamer son gain et le récupérer à Boulogne-Billancourt dans les locaux de la Française des jeux.

​Depuis février 2013, l’équipe du site Tirage-Gagnant.com propose aux internautes les résultats, statistiques, et les histoires des gagnants pour les loteries françaises (Loto, Euromillions My Million, Keno) mais aussi pour les loteries étrangères.