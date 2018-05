Un Réunionnais remporte le concours national de la meilleure baguette

Laurent Encatassamy est un jeune boulanger de 24 ans, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Le Maïdo au Guillaume Saint-Paul.



Il a remporté aujourd'hui "le 5ème concours national de la meilleure baguette tradition française" qui s'est déroulé sous les yeux du public, à Paris, sur le parvis de Notre-Dame, lors de la Fête du Pain, du 13 au 15 mai.



Vingt et un candidats étaient en compétition, issus de 13 régions françaises.



Laurent Encatassamy avait remporté le concours régional, ce qui lui avait ouvert les portes de la finale à Paris.



Laurent est titulaire d'un bac général, a passé son CAP Boulangerie puis son CAP Pâtisserie en candidat libre. Actuellement à la tête d’une Boulangerie-Pâtisserie qui compte 10 salariés, c’est un grand passionné de ce merveilleux métier et compte bien se perfectionner en participant à ce type de concours. Laurent est également le Secrétaire de la Fédération Réunionnaise des Artisans Boulangers Pâtissiers et est passionné de boxe : il a été champion de Kick Boxing de La Réunion...