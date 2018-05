Un Réunionnais perd la vie sur une route du Rhône

Les obsèques de David Canaguy auront lieu demain à Bras Panon. Le Réunionnais a perdu la vie dans un accident de voiture le 9 mai à Feyzin, commune située dans la métropole de Lyon, dans le département du Rhône. Vers 7 heures ce jour-là, l’automobiliste avait percuté un camion transportant du fioul alors qu’il procédait à un dépassement sur la route départementale 312.



Prisonnier de la tôle froissée, l’automobiliste n’avait pu être sauvé et est décédé sur les lieux de l’accident. Blessé légèrement, le conducteur du poids lourd avait été hospitalisé, selon le journal Le Progrès.



Installé en métropole depuis huit ans, selon ses proches qui se sont exprimés sur Radio Freedom, il laisse derrière lui une femme et deux enfants de 4 et 2 ans.