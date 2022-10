A la Une . Un Réunionnais parmi les lauréats du Prix Pépite 2022

Le 6 octobre dernier, 33 champions nationaux ont remporté le prix Pépite 2022, et ont reçu une aide financière de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 10 000 €, ainsi que 2000 € de la part de BPI France. Parmi les lauréats, Thomas Télégone, un jeune réunionnais en quête d'excellence pour son territoire à travers un concept hôtelier responsable. Par NP - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 07:50

Le Saint-Joséphois a été récompensé pour son projet d'établissement hôtelier quatre étoiles baptisé Rollinia Hôtel & Spa. Cette propriété, 100% éco-conçu à l'architecture de charme et de caractère, allie modernité et raffinement avec une décoration chaleureuse, végétale et minérale.



Chaque année, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche organise le Prix Pépite en partenariat avec Bpifrance. Il a pour objectif de valoriser les meilleurs projets dans les Pépite (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat).



Les pôles célèbrent ces talents lors d’un évènement à l’échelle régionale organisé avec le soutien de Bpifrance. Parmi ces jeunes entrepreneurs lauréats, le jury désigne son champion qui devient l’un des 33 lauréats nationaux, dotés chacun d’un prix de 10 000 euros, financé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces prix sont remis lors d’une cérémonie organisée le 6 octobre.



Depuis 2014, année de leur mise en place, les Pépite ont accompagné 27.287 porteurs de projets sous statut national d’étudiant-entrepreneur, un chiffre en constante progression.