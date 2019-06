Un Réunionnais empoche 400 000$ en tournoi international de poker

Jean-René Fontaine a manqué d'un cheveu la première place d'un tournoi international de poker, le 1 000 $ Seniors Championship. Il empoche néanmoins 409 000 $, en récompense de sa seconde place.



Le 1 000 $ Seniors Championship est un des tournois de la World Series of Poker qui se déroule chaque année à Las Vegas. Cette année, deux Français ont eu droit au sourire radieux de la chance, Valérie Roussel-Galle a eu la 15e place pour un gain de 36 000 $, et le Réunionnais Jean-René Fontaine qui emporte donc la seconde place du prestigieux tournoi.



Jean-René Fontaine n'a pas boudé son plaisir, et, loin d'afficher une "poker face", il a exprimé à grands cris sa joie contagieuse. En août de l'année dernière, le champion réunionnais avait empoché 547 000 $, remportant la première place du PokerStars EPT National Barcelona.