Un Réunionnais élu Mister Jeunesse France

Le 24 avril dernier s’est déroulé l’élection de Mister Jeunesse France 2019. C’est un Réunionnais qui a remporté ce titre : Originaire de Saint Denis, Anthony Tortillard a 20 ans et suit actuellement un BTS Assistant Manager.



Il sera pendant une année l’ambassadeur de la jeunesse française dans les différents départements et à l’étranger.



Il a d’abord attiré l’oeil du jury lors de l’élection de Mister Jeunesse Réunion en mars, ce qui lui a permis d’accéder au concours national.



Tandis que le titre de Miss Jeunesse France existe depuis 2015 (dans 10 pays déjà), le concours de Mister Jeunesse France est un concept très jeune puisqu’il est né en 2018 suite à une multitude de demandes. Chaque territoire élit son ambassadrice et ambassadeur jusqu’au concours de niveau national.



C’est dans un objectif de partage des cultures et de découverte de l’autre que s’inscrit cette initiative, afin de transmettre à la jeunesse les valeurs et richesses de nos territoires.



On doit ce concours à deux co-fondatrices, Priscillia Tebib et Claudine Calvarin.