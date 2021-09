A la Une . Un Réunionnais décédé en Ariège: Une cagnotte lancée pour aider sa compagne Emmanuelle, hospitalisée pour de longues semaines.

Une cagnotte a été lancée par la famille de Dominique Dabreton, ce Réunionnais décédé tragiquement le 19 septembre dernier dans un accident de la route en Ariège. La somme servira à aider sa compagne Emmanuelle, qui s'en est sortie mais qui se retrouve dans une situation financière très compliquée en raison de son hospitalisation pour plusieurs semaines voire plusieurs mois. Par NP - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 07:13





"Emmanuelle se retrouve aujourd'hui seule en Métropole, sans possibilité de payer les factures, son loyer, (appartement, eau, électricité etc..) et encore moins son possible retour à La Réunion. Elle doit hélas désormais tout assumer sur un lit d'hôpital", indiquent les proches du couple dans la cagnotte solidaire lancée via



Toute personne peut l'aider en participant à cette cagnotte avec le montant qu'il souhaite. "Tous les paiements sont sécurisés", précisent-ils. Ce terrible drame a eu lieu sur la D117 à Parts Bonrepaux, quand deux véhicules, un léger et un camping car, sont entrés en collision. Un accident qui a provoqué le décès de Dominique et fait un blessé grave et deux blessés légers.







