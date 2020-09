A la Une . Un Réunionnais de 32 ans décède dans une sortie de route en métropole

Un Réunionnais de 32 ans a perdu la vie sur la route dans la nuit de vendredi à samedi, dans le Territoire de Belfort. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 07:34 | Lu 2605 fois





Les faits ont été rapportés par l'Est Républicain. Le drame est survenu aux alentours de 4h du matin sur une route nationale. Le Réunionnais était passager du véhicule qui a coupé un rond-point de Grandvillars avant de finir sa course dans une prairie, 8 mètres en contrebas.



Sur place, les secours n'ont rien pu faire pour réanimer la victime, en arrêt cardio-respiratoire. Le conducteur, âgé de 34 ans, a été blessé.



Les traces sur la chaussée laissent penser que la voiture roulait à vive allure, souligne le journal. Selon les informations de France Bleu, les deux hommes qui habitaient à Grandvillars revenaient d'une soirée.



