La grande Une Un Réunionnais aux commandes du Dash

Depuis le 7 octobre, le Dash 8 est arrivé sur l'île de La Réunion afin de prêter main forte au SDIS 974 dans la lutte contre les incendies. Né à Saint-Denis, Teddy Baloukjy est de retour sur son île. Ancien pilote de chasse de l'Armée de l'Air et de l'Espace, il a terminé sa carrière à 42 ans au grade de capitaine. Il a effectué sa reconversion au sein de la sécurité civile en tant que pilote spécialisé dans la lutte contre les incendies. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 21:18 | Lu 1955 fois

Teddy Baloukjy est co-pilote du bombardier d'eau Dash-8 au sein de la Sécurité civile. Fraîchement retraité de l'Armée de l'Air et de l'Espace, il a passé 22 ans sous les drapeaux. Il est breveté pilote de chasse en 1997 et au cours de sa carrière de chasseur, il a été affecté sur Mirage F1 CT au sein des escadrons de chasse 1/30 Alsace sur la base aérienne 132 de Colmar ainsi qu'au 2/30 Normandie-Niemen. Au cours de sa carrière, il a également servi en qualité d'instructeur sur la base aérienne 120 de Cazaux sur Alpha Jet.



En sa qualité de pilote de chasse, le capitaine Teddy Baloukjy a servi en Italie dans le cadre de la coopération franco-italienne, ayant pour but un échange de pilotes. Il a alors piloté dans l'Armée de l'Air italienne sur MB 339, avion de chasse bi-place militaire italien. Teddy Baloukjy finit sa carrière sur Mirage F1 CT en qualité de chef de patrouille. Après sa résiliation des cadres de l'Armée de l'Air, il choisit de postuler à la Sécurité civile et entame une formation pour servir sur les avions bombardiers d'eau.



Il pilote pendant un an sur l'avion Tracker puis, au mois de janvier 2020, obtient sa qualification sur Dash-8 où il exerce en qualité de co-pilote, mais a vocation à passer commandant de bord. Nous l'avons interrogé sur les différences qu'il peut y avoir concernant les risques qui peuvent exister entre un mirage F1 et un Dash-8 : "Il n'y a, à proprement parler, pas de prise de risque. Les risques sont calculés afin d'être minimisés grâce à la formation que nous recevons, à l'expérience mais surtout grâce au travail effectué en équipe par l'équipage", explique-t-il.



Basé temporairement à La Réunion depuis le 7 octobre dernier pour plusieurs semaines, les équipages du Dash-8 se relayent régulièrement afin d'assurer au mieux l'ensemble de leurs missions.











Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

