Un Rallye des métiers consacré aux métiers du Sanitaire et du Social

Le communiqué

mettre en avant le secteur d'activité, ses métiers et les compétences recherchées sur le terrain

comprendre les enjeux du secteur en termes de recrutement, d'emploi, de formation et d'évolution professionnelle

valoriser les formations existantes sur notre territoire

Sensibiliser les entreprises du secteur aux mesures liés à l’apprentissage ou l’alternance

Focus sur les métiers du sanitaire et social

Les opportunités de formation dans le secteur

Témoignages Apprenti.e - Employeur : Ils ont relevé le défi !

Zoom sur le dispositif apprentissage : Employeurs et jeunes en insertion, franchissez le pas !

La question de l’est un élément déterminant et primordial compte tenu de la période de crise sanitaire que nous traversons. La refonte de certaines formations, la création de nouvelles fonctions et la revalorisation de certains métiers, notamment à l’hôpital et en Ehpad, pourraient contribuer à répondre à cet enjeu central dans les années à venir.C'est dans ce contexte que la Cité des métiers et ses partenaires proposent leDurant la semaine, La Cité des métiers et ses partenaires proposent des ateliers pour tous les publics : lycéen.ne.s, étudiant.e.s, demandeur.se.s d'emploi, jeunes en insertion, professionnel.le.s du secteur, professionnel.le.s de l'accompagnement, de l'insertion, de l'orientation.Retravailler, ANFH, IRTS, OPCO Santé, Association Saint-François d'Assise, l'ANFH Océan Indien, Emap Réunion, IRFP, CRIJ Réunion, Ressources Handicap Formation, Agefiph RéunionLe secteur du sanitaire et social à La Réunion englobe plus de 1001 métiers : infirmier, ergothérapeute, psychomotricien, assistant services sociaux, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture…sans oublier les métiers supports (administratif, gestion-comptabilité, logistique, technique…). Autant de métiers nécessaires, utiles et tournés vers l’humain qui jouent un rôle primordial au quotidien et encore plus dans le contexte de crise sanitaire. Les différentes parties prenantes du secteur s’accordent à dire qu’exercer un métier au service des autres est une réelle vocation. De plus, les filières du sanitaire et social proposent de belles opportunités d’emploi qui laisse place à l’épanouissement professionnel dans le secteur.La Table Ronde, c’est pour qui ?Centres de formation, futur.e.s apprenti.e.s, employeurs