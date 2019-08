Un Portois condamné à 5 ans de prison pour de multiples agressions dans l'Ouest

Un jeune Portois a été condamné ce vendredi en comparution immédiate à 5 ans de prison, dont un an de sursis, pour être l'auteur de plusieurs détournements avec arme, depuis le 15 décembre dernier, dans le secteur de l'Ouest entre Saint-Paul et Saint-Leu.



A seulement 20 ans, le jeune homme avait un mode opératoire bien réfléchi. Il utilisait un faux profil Facebook pour contacter d'autres jeunes, à qui il prétendait vouloir vendre des téléphones. Pour rendre la marchandise, le rendez-vous était fixé sur un parking.



C'est à ce moment-là que le jeune Portois agressait ses "clients", à l'aide d'un sabre ou d'un couteau, pour leur réclamer leur argent et leur téléphone en prime. Il a tout de même réussi à reproduire son plan six fois.



L'agresseur a été intercepté cette semaine alors qu'il tentait de voler dans un magasin de sport. Son ADN a pu être identifié grâce à sa savate perdue sur place. Le jeune homme a tout de même tenté de se défendre en tirant sur l'agent de sécurité avec un pistolet à impulsion électrique, avant de prendre la poudre d'escampette.



Arrêté pour ces faits, les gendarmes ont très vite fait le lien avec cette enquête en place depuis plusieurs mois.