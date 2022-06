Courrier des lecteurs Un Pied-Noir va ouvrir ce mardi la première séance de la XVI ème législature

Par A.N. - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 08:48

J'en suis ému .



Militant historique, pied-noir… Qui est José Gonzalez, le doyen de l’Hémicycle ?



À 79 ans, le député RN de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône José Gonzalez va ouvrir, ce mardi, la première séance de la XVIe législature lors de laquelle il sera exceptionnellement président de l’Assemblée nationale. Ce privilège, accordé à chaque début de mandat au doyen de l’Assemblée va donc échoir à ce député Rassemblement National nouvellement élu. Doyen,



Après avoir été virés d'Algérie à grands coups de pieds au cul par De Gaulle, et avoir été jetés dehors par Gaston Deferre, alors maire de Marseille, les Pieds Noirs se voient attribué une grande responsabilité devant le peuple de France.



La roue toune, et la logique reprend son droit si longtemps après notre malheur !

