Un Pass Culture pour les lycéens et apprentis





L’égal accès à la culture est véritablement le fil conducteur de la politique régionale en matière culturelle. C’est permettre à tout un chacun, notamment les jeunes, d’acquérir et de développer une culture artistique riche et variée. C’est en ce sens qu’a été pensé ce nouveau dispositif de Pass Culture pour les lycéens et apprentis, afin non seulement de leur donner les clés d’accès au monde du spectacle, tout en dépassant les obstacles que peuvent représenter le prix d’un billet d’entrée et les frais de transport.



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

➜ Les établissements ont répondu à l’appel à projet lancé par la Région et ont présenté leurs projets de sorties

➜ Les sorties sont organisées en soirée, hors temps scolaire, à destination des spectacles proposés par les lieux et salles de diffusion du spectacle vivant

➜ Les projets sont examinés et validés par une commission

➜ Les jeunes se rendent à la sortie encadrés par leurs professeurs



Évaluation du Pass Culture

Questionnaire pour les lycéens et les apprentis



Le principe de ce questionnaire est de mieux connaître la population bénéficiaire du dispositif « Pass-culture » en complément des projets d’éducation artistique et culturelle des établissements scolaires et de recueillir les sentiments des lycéens et apprentis et leur degré de satisfaction sur ce dispositif.

Date de clôture du formulaire le 29 Juin 2018



