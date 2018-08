Un "Parcours de la réussite" pour les étudiants

La réussite scolaire et universitaire est un axe majeur et prioritaire de la mandature 2015-2021. La Collectivité est pleinement consciente que le succès de sa mission en matière d’éducation est un des facteurs clés pour améliorer la situation économique et sociale de l’île et de sa population.



Aussi, le Département a décidé de mettre en œuvre un véritable « Parcours de la réussite » en faveur des étudiants Réunionnais avec pour principaux objectifs de :



- favoriser l’accès des jeunes Réunionnais à l’enseignement supérieur à La Réunion ou hors département de BAC+1 à BAC +5 afin d’accroître leur compétitivité sur le marché du travail, ce, en complément du dispositif des aides nationales aux étudiants ;



- accompagner l’élévation du niveau de qualification moyen des jeunes disposant du statut d’étudiant pour leur permettre à terme un meilleur positionnement professionnel ;



- dépasser les limites de l’offre locale de formation ;



- aider à la mobilité des jeunes au sein des Etats membres de l’Union Européenne (UE) ;



- contribuer à l’excellence et à la réussite éducative ;



- permettre in fine une insertion professionnelle durable.



Pour soutenir leur réussite, les élus ont souhaité faire évoluer le règlement départemental d’aides aux étudiants en validant, lors de la Commission permanente du 22 août, de nouvelles mesures qui se rajoutent aux accompagnements existants :



- la mise en place d’un Cycle Préparatoire aux Études Supérieures et à l’Insertion Professionnelle (CPESIP) pour lutter contre le taux d’échec trop important en première année de licence (80%, soit 4 800 étudiants dont 2 000 boursiers). Une Convention sera signée avec l’Université de La Réunion pour garantir l’octroi de la bourse départementale aux étudiants sélectionnés (500 à 1 000) dès la rentrée 2018-2019.



- la création de 5 bourses doctorales afin d’encourager les meilleurs étudiants de l’Université de La Réunion à réaliser des thèses en rapport avec les compétences du Département. Un budget annuel estimé à 72.500€ (soit 14.500 € par an et par doctorant) est voté dès la rentrée 2018-2019.



- l’engagement de nouvelles négociations avec les instances nationales et européennes afin de continuer à mobiliser des crédits du FSE pour les aides départementales aux étudiants en mobilité sur le Programme Opérationnel Européen (POE) 2021-2027.