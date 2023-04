Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Un Nouvel An Tamoul haut en couleurs !

Succès populaire pour le Nouvel an Tamoul à Saint-Leu ! L’événement organisé par la Ville de Saint-Leu et les associations de la commune a rassemblé la communauté tamoule, les Saint-Leusiens et de nombreux réunionnais curieux de découvrir la culture tamoule, ses traditions et ses coutumes.



En prélude à ce dimanche de fête, ce samedi 15 avril a été consacré à l’Histoire et au patrimoine culturel tamoul. Dans l’auditorium, le public a pu échanger avec l'auteur Luçay Permalnaïck et une conférence débat avec l'historien Sully Govindin a permis d’apporter un éclairage sur l'engagisme et l'art du bal tamoul, deux éléments clés de l'histoire et de la culture tamoule à La Réunion.



Ce dimanche, la partie festive a commencé avec le défilé des associations en présence du Maire, Bruno Domen, des élus, des associations et des reines de beauté, Miss India Réunion et Miss Saint-Leu. Ce défilé haut en couleurs a permis aux visiteurs de découvrir les danses traditionnelles, les costumes colorés et un Parc du 20 décembre transformé, paré des plus belles couleurs du Nouvel An Tamoul.



Toute la journée, les visiteurs ont eu l'opportunité de participer à des ateliers pour apprendre à confectionner des plats indiens, découvrir des épices et s'initier à l'art du henné.



Les associations ont également montré tout leur talent à travers des performances de danse et d’arts martiaux indiens. Le public a été invité à lâcher prise lors d’une séance de yoga sous le chapiteau. Un moment suspendu que les participants ont beaucoup apprécié.



Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, a salué l'implication de toutes les associations partenaires et des services municipaux dans la réussite de cet événement. Il a souligné l'importance de préserver et de célébrer la richesse culturelle et historique de La Réunion.



La journée s'est terminée par une célébration du Holi, la fête des couleurs, sur le parvis de la mairie. Dans une ambiance euphorique er fraternelle, les participants ont pu laisser exploser leur joie en lançant des poudres colorées les uns sur les autres. Cette tradition célèbre l’arrivée du printemps en Inde et symbolise également la victoire du bien sur le mal.













