A la Une .. Un Noël solidaire pour les marins étrangers à quai à La Réunion

L'association "Les Amis des Marins" a procédé en ce 24 décembre à sa traditionnelle distribution de cadeaux en faveur des membres d'équipages de bateaux stationnés dans le Port Est et Ouest de La Réunion. Au total ce sont plus de 500 cadeaux qui ont été distribués pour le plus grand bonheur des marins. Par Aglaë Hoarau - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 14:40 | Lu 199 fois

C'est dans la joie, le partage et au rythme de chants de Noël que les marins ont pu, durant quelques instants, oublier la distance qui les sépare de leur famille en cette période de fêtes.



Quatre bateaux avec à leur bord des personnes de nationalités différentes (Bangladesh, Pakistan, Inde ou encore Russie) ont pu, en ce jour de réveillon de Noël, goûter à quelques instants de festivités grâce à l'association "Les Amis des Marins" qui leur a fait don de litchis et d'autres petits présents.



400.000 marins bloqués dans le monde en raison du Covid



Un geste fort pour ces membres d'équipage loin de leur famille et de leur pays. Le responsable de l'association, Alain Djeutang, estime que leur action est "bien plus qu'une tradition mais une nécessité. Cela nous permet de voir le sourire illuminer leur visage malgré toute la dureté de leur tâche".



Aujourd'hui, ce sont 400.000 marins qui sont bloqués dans le monde loin de chez eux en raison de la crise Covid. Cela fait donc pour certains plus de 16 mois qu'ils n'ont pas vu leurs proches et quelques moments de légèreté sont donc les bienvenus.



A La Réunion, ce sont plus des milliers marins qui ont été accueillis entre juillet et décembre. Un nombre qui augmente les risques d'accident, et qui pèse sur le moral des marins qui sont pour certains très fatigués. En guise de reconnaissance, l'ONU a décrété le 1er décembre dernier que les marins seraient désormais considérés comme travailleurs essentiels, au même titre que les personnels de santé.



C'est au son des accords de guitare de Juliala, musicienne brésilienne et bénévole de l'association, que la distribution s'est terminée