Communiqué Un Noël pour les enfants du CHOR et de l'EPSMR

Le CHOR et l’EPSMR ont signé des partenariats avec le Rotary Club, Hermitage Lagon pour le CHOR et Saint-Gilles-les bains pour l’EPSMR, pour offrir deux journées sur le thème de Noël pour les enfants hospitalisés. Par N.P - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 17:07

Spectacle de chant et distribution de cadeaux à l’unité Vanille Les enfants et adolescents de l’unité Vanille de l’EPSMR ont pu profiter vendredi 09 décembre d’un spectacle de chant, d’un goûter de Noel et d’une distribution de cadeaux grâce aux membres du Rotary Club de SaintGilles-Les-bains. L’occasion parfaite de s’immerger dans les fêtes de fin d’année en chantant les chants traditionnels de Noel.



Spectacle de magie et distribution de cadeaux au CHOR



Les enfants hospitalisés au CHOR ainsi que leur famille ont été émerveillés par Patrick le magicien ce jeudi 15 décembre. Pendant une heure les enfants ont pu participer et faire des tours de magie à travers différentes histoires et personnages du magicien. Les membres du Rotary Club de l’Hermitage Lagon et le personnel du Pôle Femme Mère Enfant du CHOR ont mis en place un photomaton pour une photo souvenir et une distribution de cadeaux.



La direction commune du CHOR et de l’EPSMR remercie les clubs du Rotary pour ces partenariats qui permettent d’égayer la vie des patients en cette période de festivités.