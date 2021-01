Société Un Noël à bord du Floréal : la Base Navale offre un beau cadeau aux marmailles de 1000 Sourires

Le Capitaine de Vaisseau Arnaud Paquet, Commandant de la Base Navale et ses équipes ont joué les lutins du Père Noël, pour offrir un beau cadeau à une trentaine de marmailles, parrainés par l'Association 1000 Sourires. Les enfants ont participé à une après-midi d'actions citoyennes à la base navale du Port des Galets.

L'après-midi a démarré par la visite du Floréal, l’emblématique frégate de la Marine Nationale, basée à Port des Galets. “Nous sommes heureux de vous faire découvrir ce bateau d’exception, se réjouit le Commandant de la Base Navale. C’est une chance car il rentre tout juste de mission, après avoir intercepté des trafiquants et permis la saisie de deux tonnes de drogue.”

Les marmailles ont également eu droit à une balade en pousseur dans la rade, à un jeu d’adresse, imaginé par l’Atelier Chaudronnerie, à un atelier incendie avec les marins pompiers, ou encore à une démonstration de la brigade cynophile.

Deux invités surprise pour un Noël inoubliable Ils ont partagé cette après-midi de découverte des métiers de la Marine Nationale avec la championne de France de football freestyle, Sixtine de Mareschal, invitée à la Réunion par 1000 Sourires pour des opérations solidaires pendant les fêtes de Noël. Ils ont pu découvrir sa discipline, mêlant jonglerie, la gymnastique et l’acrobatie, dans un cadre exceptionnel.

Le deuxième invité surprise, c’était le Père Noël en personne. Cette fois-ci, il n’est pas descendu du ciel, mais il est arrivé par la mer, sur un pousseur de la base navale. Il a permis aux enfants de repartir avec les bras chargés de cadeaux et des souvenirs plein la tête.

Cette journée citoyenne avec la Marine Nationale était la dernière opération organisée par l’association pour cette année 2020. Nous sommes heureux d’avoir pu offrir ce moment aux enfants qui qui sont privés de loisirs et de découvertes depuis le début de la crise sanitaire. En tant que réserviste citoyen de l’armée de l’air, c’est toujours un honneur de pouvoir faire découvrir ces métiers qui ont du sens aux enfants, en espérant que cette journée ludique suscitera des vocations” conclut Ibrahim Ingar, Président de l'Association 1000 Sourires.







1000 Sourires c'est à ce jour : 256 opéations réalisées et 10 674 marmailles parrainés.



