A la Une . Un Nigérian battu à mort en pleine rue, l’Italie sous le choc

Un Nigérian est décédé après avoir été frappé par un autre homme dans la ville de Civitanova en Italie. Un drame qui suscite une forte émotion dans le pays, d’autant plus que personne n’a tenté d’intervenir pour arrêter la scène. Par GD - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 14:35

Depuis vendredi dernier, des fleurs et des petits mots rendent hommage à Alika Ogorchukwu, décédé après avoir été roué de coups par Filippo Ferlazzo. Ce jour-là, dans une rue commerçante de Civitanova, la victime, vendeur ambulant, a demandé de l’argent à l’Italien, ce qui a provoqué une violente réaction.



L’Italien de 32 ans va alors se saisir de la béquille de la victime et le frapper avec. Il va ensuite jeter le réfugié à terre avant de lui envoyer une pluie de coups durant 3 à 4 minutes. Il va alors prendre son téléphone avant de partir. Alika Ogorchukwu ne survivra pas.



L’agresseur a été interpellé et placé en détention. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Selon les premiers éléments de l’enquête, il n’aurait pas supporté l’insistance avec laquelle la victime lui demandait de l’argent. Son avocat affirme que son client souffre de troubles psychiques.



Une scène d’autant plus terrible que personne n’a réagi pour s’interposer, même si quelques-uns ont protesté. Pire, de nombreux passants se sont saisis de leur téléphone afin de filmer la scène et la diffuser sur les réseaux sociaux.



Ce drame a indigné toute l’Italie où beaucoup critiquent l’attitude des témoins. La classe politique dans son ensemble. Même le leader de l’extrême droite italienne, Matteo Salvini, a déclaré que "la sécurité n'a pas de couleur et doit redevenir un droit".