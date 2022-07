Courrier des lecteurs Un Ministre pas très cohérent.

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 10:39

Caroline CAYEUX, Ministre de la cohésion des territoires "déchire" la macronie.... Ses propos sont considérés comme homophobes...elle est dans son interprétation ça n'en fait pas une discrimination condamnable judiciairement.

Pourquoi alors vouloir aller vers un juge. Pour corriger sa bourde, elle déclare être "évolutive" et entretenir des relations particulières avec " ces gens-là". Marine aussi est considérée être évolutive vis-à-vis de l'héritage culturel de son papa. Qui en tient compte? Pas ceux-là qui excusent la première. Seuls les gentils peuvent s'en satisfaire. Les "gentils" sont ennuyeux à être toujours d'accord avec tout et les "antipathiques" sont les plus sincères, admet-on d'ordinaire. Madame la Ministre a choisi son camp. Peut-on faire la cohésion des territoires si l'on n'assure pas la cohésion des êtres vivants dans ces territoires? Si l'on vient chatouiller les zizis et contrôler ou moraliser à tout va. "Le mariage homosexuel serait contre nature" selon elle... Le mariage en lui-même est déjà contre nature..c'est pour cela que ça foire souvent quand ce n'est pas si mal vécu pour beaucoup ....c'est une organisation de la vie sociale et ça ne découle pas d'une loi naturelle . Il est tout simplement lié à l'évolution de l'Homme, comme les religions qui sont nées de l'évolution de l'Homme. Quelle différence alors... Cependant la chose est inscrite dans la loi...qui régit arbitrairement la vie des gens. Tout est une question de synchronisation. Peut-on être Ministre et se désynchroniser ainsi de la société. C'est son dilemme.