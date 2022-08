Mayotte Un Mahorais de 22 ans meurt de solitude dans l'Hexagone

Un jeune étudiant de 22 ans, originaire de Chiconi, a été retrouvé mort dans son studio étudiant à Montbéliard (25). La solitude serait à l'origine de sa mort. Les résultats de l'autopsie sont attendus. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 09:07

C'est parce qu'une odeur nauséabonde s'est répandue dans un immeuble, au-dessus d'un commerce de la place Ferrer, que les voisins de cette habitation de Montbéliard, dans le département du Doubs, ont alerté les forces de police.



Mardi 3 août au soir, Fayiz, un jeune mahorais de 22 ans, a été retrouvé mort dans le lit de son studio étudiant. Les causes de son décès restent toujours très obscures. Selon l'Est Républicain, une autopsie est actuellement en cours parallèlement aux investigations de la Brigade de sûreté urbaine (BSU).

Le vingtenaire, installé loin de sa famille, originaire de Chiconi à Mayotte, était en train de construire son avenir dans cette ville de l'Hexagone, après avoir "sauté la mer" comme de nombreux étudiants des Outre-mer. Si les causes de la mort du jeune mahorais reste inconnues, la solitude que traversait Fayiz, elle, est une certitude, rapportent nos confrères.