Un LOTO du patrimoine pour camoufler l’oubli de notre histoire ?

Les 10 lieux à rénover d’urgence !



Nombreux sont à la Réunion les lieux patrimoniaux totalement abandonnés …aux affres du temps par les organismes chargés de leur rénovation et les communes, ce qui est proprement scandaleux car c’est là toute notre identité commune. Ainsi, resurgit des cartons le « domaine de maison rouge » de St Louis qui n’est plus qu’un ensemble de ruines alors qu’il témoignait pourtant de la culture du café à la Réunion.



Voici les principaux lieux et monuments à rénover de toute urgence :



1) Le « cimetière des Malbars » oublié et envahi de hautes herbes derrière le cimetière de St Louis alors que c’est là qu’ont été enterrés les malbars hindouistes qui n’ont pas voulu du baptême chrétien ! un peu comme les enfants décédés sans avoir reçu le baptème chrétien…(voir le petit cimetière non loin de celui de la rivière des pluies)



Où en est la première chapelle de l’île construite sur St louis et longtemps fermée ? La fait-on découvrir aux touristes ?



Seul dans cette zone le « cimetière des âmes errantes »rebaptisé « cimetière du père Lafosse » a bénéficié d’une rénovationet il est peu visité alors qu’il regorge de trésors méconnus



2) La chapelle « St Thomas des Indiens » à St Denis a une histoire largement liée à la communauté indienne et chrétienne de l’île, construite en 1852 sa mission était de catéchiser les engagés hindous d’où annexion d’une école-orphelinat. Utilisée comme entrepôt de sucre durant la guerre puis devenu couvent de religieuses cloitrées qui y ont donné la catéchèse et la soupe populaire. Un père alsacien, connu pour sa rigueur et sa sévérité exigeait des proches, lors de funérailles, un deuil effectif de 18 mois. Parrains et marraines des enfants illégitimes proposés au baptême étaient taxés de « complices du péché ». A l’époque, les femmes devaient encore se couvrir la tête avec le fameux « manti » En 1970, c’est le grand départ d’une partie des religieuses vers l’ile Maurice avec la fermeture du couvent.



3) Le cimetière exhumé devant le cimetière marin de St Paul (entre la clôture et la mer)



Les scientifiques ont confirmé l’existence d’un ancien cimetière de 2000m2, probablement réservé aux esclaves. Une douzaine de squelettes ont déjà été exhumés.tous orientés vers l’ouest. Certains entiers, d’autres amputés ou simplement résumés à la présence de quelques structures. La fouille approfondie de cet espace d’environ 20m2 a notamment permis d’identifier plusieurs phases d’inhumations successives, jusqu’à six par endroits, six squelettes enterrés dans un espace de 2 à 3 m2. L’un d’eux était d’ailleurs un nouveau né. Nettoyé patiemment au pinceau, l’un des crânes a révélé la présence de plusieurs dents taillées, canines et incisives. Un rite très couramment pratiqué sur tout le continent africain, du moins dans sa partie subsaharienne



4) La fausse tombe du pirate « la buse »



Il s’agit là de rétablir la vérité, le fameux pirate ayant été exécuté sur la place de l’église de st Paul et vraisemblablement jeté comme ses congénères-assassins- dans une fosse commune



5) le lazaret de la Ravine à Jacques



Haut lieu de mémoire puisque c’était là qu’étaient regroupés tous les esclaves venant d’Afrique, Comores et Inde à leur arrivée, car porteurs de maladies diverses, il ne fallait pas contaminer la colonie, les lazarets actuels n’ayant été construits et n’ayant servi que durant l’engagisme. Il est actuellement squatté par un SDF qui en interdit l’accès



6) la petite église de Champborne



Inaugurée le 11 janvier 1835, par Mgr Desprez, évêque de Saint-Denis. Elle est indépendante de la paroisse de St André. Balayée par le raz-de-marée survenu lors du cyclone Jenny en 1962.



L’endroit, rongé par les vagues, ne présente plus que les murs d’enceinte et le chœur de l’église en ruine, et un cimetière diminué de plus de la moitié de sa surface. Pourquoi ne pas y faire des pièces de théâtre en plein air après en avoir renforcé les murs… ?



7) la petite rivière st jean à St André



Lieu de vie des tout premiers français, chassés de fort dauphin en 1642 jusqu’en 1946, bien avant la « grotte des premiers français » située dans une zone plus touristique …un dragage de la rivière et un aménagement de ses berges permettrait de revaloriser le tourisme sur st andré car c’est bien là qu’on choisi et que se sont installés les premiers mutins qui y ont été exilés car ils s’opposaient au gouverneur de fort dauphin.



Il y aurait bien d’autres lieux de mémoire à revaloriser pour faire de la Réunion un site touristique d’exception basé sur son histoire et ses lieux de mémoire.



8) les derniers cars courant d’air



Celui qui est en meilleur état est localisé sur le parking d’une fameuse société de bus…UN autre en plus mauvais état sur le site du musée de St Leu. Et il y en a sans doute d’autres à retaper et à faire découvrir-pourquoi pas du côté de la grande chaloupe aux locaux et aux touristes ?



9) le train et le tunnel



C’est toute l’histoire de l’ile et de ses déplacements, on ne peut plus folkloriques, toute une époque ! Il y a peu, on pouvait encore le prendre puisque j’ai personnellement assisté à un spectacle historique en le prenant à la Possession …



UNE SUGGESTION : Construire 2 musées (historique et archéologique) un archéologique sur le sud avec les magnifiques trouvailles de la « Confrérie des gens de la mer » qui ont retrouvé des dizaines d’épaves et leurs vestiges autour de l’île, vestiges entassés aujourd ’hui dans une cave non visitable, un historique regroupant sur l’Est de l’ile les milliers d’ objets lontan –eux aussi confinés dans une cave non visitable- regroupés par Christian KITCHENAPANAIDOU et par Mr GOVINDIN du « Musée dan tan lontan » de St Andre et sans doute beaucoup d’autres…qui vont disparaître avec leurs propriétaires !



Il est grand temps de tirer la sonnette d’alarme et de rétablir ce qui nous unit et fait notre identité commune de réunionnais