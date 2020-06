La grande Une Un Kréopolitain bloqué sur l’île à cause de son cancer

Un Réunionnais atteint d’un cancer, mais valide, était venu sur l’île en décembre pour dire adieu à sa tante. Une rechute de son cancer à une semaine de son départ l’a forcé à se soigner. Depuis, sa famille souhaite le rapatrier, mais doit avancer les frais d’au moins 25 000€. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Juin 2020 à 18:00 | Lu 2221 fois

"Pour moi, le temps est compté: je veux profiter de mon frère", déplore Cassandra Richard, la soeur de Stéphane atteint d’un myélome, un type de cancer hématologique qui touche la moelle osseuse hématopoïétique contenue dans les os. Un imbroglio administratif le coince depuis à La Réunion.



En décembre, Stéphane, qui est en rémission, s’envole de métropole pour venir dire adieu à sa tante mourante sur l’île. Malheureusement, ils arriveront trop tard. L’homme de 34 ans reste donc durant un mois sur l’île, mais à une semaine de son retour, il fait une rechute qui l’oblige à être hospitalisé entre le CHU de St-Pierre et le centre de soins et de rééducation au Tampon. Depuis, il souhaite rentrer en métropole pour affronter cette épreuve auprès de sa famille.



C’est malheureusement là que débute l’enfer administratif. Ne connaissant pas les démarches à effectuer au départ, Stéphane avait simplement demandé une autorisation de voyage à son médecin traitant qui lui avait donné. Problème, il ne savait pas qu’il devait en informer la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône dont il dépend. Si finalement les soins sont pris en charge, le rapatriement n’est accepté qu’à la condition que la famille avance les frais : entre 25 000 et 40 000€. Impossible pour cette famille. En effet, il ne peut voyager qu’allongé, ce qui nécessite plusieurs places, voir un vol dédié. Stéphane doit également subir une opération de la hanche qui ne se fera qu'à son retour en métropole.



Son seul réconfort actuel est que son frère a le soutien de sa grand-mère et de sa tante. Mais celles-ci "vivent à La Possession et il est difficile pour elles de se rendre dans le sud en bus". Elle est également réconfortée par l’équipe médicale qui "s’occupe vraiment bien de lui".



Mais malgré tout, Cassandra se désespère. "Je veux qu’ils le rapatrient avant son décès", se lamente-t-elle. Espérons pour cette famille qu’une solution soit trouvée pour qu’il effectue son traitement auprès des siens.



