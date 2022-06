Un “Jardin partagé” entre l’Inde et Saint-Paul

Terre du Vivre-ensemble, la Ville de Saint-Paul s’est associée, à travers son service biodiversité, à l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles (ARRCC) et au Consulat de l’Inde. Sa présidente, Sabine ARMOUDOM-PAULIC, mais aussi le Consul Général de l’Inde, Jitendra Nath Majhi ainsi que l’élu délégué à la Qualité du Cadre de Vie, Alexis POÏNIN-COULIN, ont scellé symboliquement un partenariat dans le cadre de l’événement du “Jardin partagé”.



Traditionnellement, les jardins partagés sont un lieu en commun où l’on cultive des fruits et des légumes pour produire sa nourriture. Or, ce jardin partagé sera davantage consacré aux plantes médicinales. Ainsi, 5 plantes aux vertus reconnues et utilisées par la médecine de l’Ayur-Vèda ont pris racine ce vendredi 3 juin dans le jardin du consulat avec la participation du service biodiversité de la Ville.



Les plantes choisies sont l’Aloés Véra pour ses bienfaits multiples sur la digestion, le Moringa olcifera (mourongue) pour ses qualités thérapeutiques et nutritives, le margousier pour ses puissants effets antifongiques, l’Ayapana pour lutter contre tous les problèmes digestifs et, enfin, la citronnelle pour ses puissants antioxydants.