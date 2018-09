Un Jardin de la Liberté au cœur de Saint-Paul

Vous l’aviez sûrement remarqué, que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture, le Square de l’Appel du 18 juin 1940 a fait peau neuve. Cet aménagement, financé entièrement par la commune, a agrémenté à sa juste valeur ce lieu chargé d’Histoire qui fait l’angle des rues Labourdonnais et de la Caverne.Entièrement repensé, Le Square de l’Appel du 18 juin 1940 a été rebaptisé symboliquement le Jardin de la Liberté et a été inauguré ce mercredi 13 septembre en présence notamment du Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, de Yoland Velleyen, premier adjoint délégué à la culture à Saint-Paul et de Mario Serviable, historien.