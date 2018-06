Un Indonésien meurt écrasé par le cercueil de sa mère

Un Indonésien a été tué vendredi par le cercueil de sa mère quand celui-ci a chuté d'une tour funéraire lors de ses obsèques dans l'île des Célèbes.



L'accident s'est produit dans la vallée de Parinding, dans le sud-ouest de l'île.



Samen Kondorura, 40 ans, est mort au moment où les porteurs étaient en train de hisser le cercueil sur une échelle de bambou pour le placer sur la tour funéraire. L'échelle a glissé et le cercueil est alors tombé.



Les tours funéraires appelées lakkian sont richement sculptées. Le défunt est placé en leur sommet avant un cérémonie funéraire traditionnelle très élaborée.



Sur une vidéo du drame, on voit l'échelle glisser au moment où les porteurs arrivent au sommet la tour. Les hommes chutent de plusieurs mètres en contrebas, là où se trouve la victime qui est écrasée par le cercueil.



Samen Kondorura repose désormais au côté de sa mère Berta.



Lorsqu'un membre de l'ethnie Tojaran décède, les funérailles peuvent durer plusieurs jours, avec de la danse, de la musique et le sacrifice d'un buffle.