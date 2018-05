Un Ibook pour expliquer l’importance de la lutte anti-vectorielle

C’est un thème peu exploré, mais ô combien important : la lutte anti-vectorielle. Et pour en expliquer l’importance aux plus jeunes, les auteurs Roxane Montaigu (monitrice éducatrice de formation) et Grégory Morel (graphiste), ont crée un ouvrage très tendance baptisé « Arthélie et Sudel contre le moustique tigre ». Exceptionnel, car cet ouvrage numérique gratuit repose sur une nouvelle technologie, celle de la réalité augmentée. Il propose ainsi des jeux, des conseils, des histoires, mais pas que…



« J’ai écris ce livre à l’époque du chikungunya en version papier. Je travaille dans des écoles, en tant qu’éducatrice. J’accompagne les enfants autistes en inclusion scolaire et à chaque fois que je demande aux élèves ce qu’est le chikungunya, aucun ne sait me raconter cette histoire que nous avons vécue en 2005-2007. Pourtant, les marmailles doivent connaître ce que l’île a traversé pour agir eux-mêmes sur leur environnement, en limitant par exemple les dépôts sauvages. C’est avant tout une question de prévention », explique Roxane Montaigu, l’un des auteurs de cet ouvrage.



Quand la réalité augmentée permet de lutter contre les moustiques



Pour des raisons éditoriales et de coûts, la version papier a été rapidement remplacée par une version numérique novatrice.

« En juin 2014, j’ai rencontré deux éditeurs numériques de 4ePUB. Ils en ont fait un livre numérique, un Ibook à réalité augmentée, ce qui m’a permis d’inclure davantage de supports pédagogiques. L’Ibook est disponible gratuitement sur l’Ibookstore, car l’éducation doit être accessible par tous et ce gratuitement », précise l’auteur. Toutefois, un système de don est possible, via le livre et le mini site de l’association Lian’Ou puisqu’il n’a bénéficié d’aucune aide à la création.



Depuis sa sortie, il a été lu à La Réunion mais aussi en métropole dans un laboratoire de recherche dédié à la lutte anti-vectorielle. Cet ouvrage numérique sert également de support éducatif, « il est utilisé dans une école en métropole par des enseignants. »

Une pépite qui tombe à point nommé dans un contexte où l’épidémie de dengue ne cesse de s’étendre dans l’ouest et le sud de l’île. Cet ouvrage, véritable support éducatif permet de sensibiliser les petits comme les plus grands.