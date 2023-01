Un "Hôtel à projets" Louis Pasteur dans l’Océan indien ?

Il y a 200 ans naissait Louis Pasteur. Depuis le Jura débutait l’un des plus incroyables destins de la recherche mondiale. Si Louis Pasteur est originaire de Dole : la Petite Venise du Jura où il est né le 27 décembre 1822, les talents scientifiques ultra-marins peuvent puiser dans cette destination riche, pleine de ressources et de découvertes inattendues, tout autant que dans les pitons, cirques et remparts de l'île de la Réunion.



Uniques et multiples, des espaces variés s'étagent successivement, tel un escalier, de la plaine doloise et bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le vignoble, le Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées secrètes ou grands sites, les montagnes du Jura partagent jusqu’aux Indes les valeurs d’opiniâtreté et de persévérance que Louis Pasteur souhaitaient transmettre aux chercheuses et chercheurs, explorateurs du vivant : « En avançant dans la découverte de l’inconnu, le savant ressemble au voyageur qui atteint des sommets de plus en plus élevés, d’où la vue aperçoit sans cesse des étendues nouvelles à explorer. »



Comment empêcher l'alcool de betterave de tourner au vinaigre ? C’est ce défi, lancé à Louis Pasteur en 1854 par des distilleries lilloises, qui est à l'origine de nombreux travaux et des découvertes de Louis Pasteur sur les fermentations du vin ou de la bière, prémices de la microbiologie.



Dans une autre vie, Louis Pasteur aurait-il pris un bateau pour la route des Indes ? Direction : les distilleries de l’île de la Réunion en voyage d’étude ? Un autre univers l’aurait davantage intéressé : celui des tanneries. Car Louis Pasteur était issu d'une famille de tanneurs. Son père, après avoir été sergent dans l’armée napoléonienne, reprit la profession familiale de tanneur. En 1827, la famille quitte Dole pour Marnoz et part finalement s'installer dans une nouvelle maison en 1830 à Arbois, localité plus propice à l'activité de tannage.



L'industrie du cuir et des maîtres-tanneurs très prospère dans les Indes a connu un âge d'or en métropole, à l’époque où la famille Pasteur était active dans cette profession. Rassembler les pratiques et les disciplines, les savoirs-faire très concrets et les savoirs savants, autrement dit, la tête et les mains : le génie de Pasteur a été de comprendre que la science devait pleinement s’inscrire au service d’innovations techniques. Pasteur n'était en rien un chercheur isolé dans sa tour d'ivoire. Ses travaux étaient orientés vers les applications médicales, hygiéniques, agricoles et industrielles. Il a toujours collaboré étroitement avec les professions concernées et il a su obtenir le soutien des pouvoirs publics à la recherche scientifique.



La route des Indes, une terre de conquête scientifique pour Louis Pasteur ? La tannerie du monde aurait certainement offert des travaux passionnants en matière de microbiologie. Encore aujourd’hui, l'industrie du cuir en Inde représente environ 13 % de la production mondiale de cuirs et de peaux et gère une production annuelle robuste d'environ 3 milliards de pieds carrés de cuir.



Pour fêter les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, Dole et Arbois ont célébré une cavalcade « Louis Pasteur » dans la ville ainsi qu’un rassemblement pour « l’anniv à Loulou » orchestrée par la compagnie du Pudding théâtre … Chez Loulou, le nom d’un célèbre établissement peint en bleu au cœur de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains peut-il inspirer l’esprit d’un lieu de croisement entre savoir-faire très concrets et savoirs « savants » ? Objectif : faire se confronter la science et les réalités sociales. La plupart des habitants considèrent les boutiques chinois (aussi appelées ti-boutik chinois ou boutik sinwa en créole réunionnais) comme une partie intégrante du patrimoine créole résultant des mélanges de la culture réunionnaise, celles-ci constituant autant de petits creusets sociaux où se retrouve le voisinage.



En Bretagne, région qui a vu naître l’incubation scientifique de Sorbonne Plage ou encore les travaux de la biologiste Lucie Randoin, un hôtel Pasteur, laboratoire d'expérimentations, a vu le jour. On s'y teste de 3 heures à 3 mois gratuitement en contribuant à la vie et au soin du lieu. Dans cet Hôtel Pasteur, ne dort pas mais on peut y passer pour un temps. C’est avant tout un lieu d’hospitalité défendu comme un « commun ». Il donne accès à des espaces de travail, d’apprentissage et d’expérimentation et soutient l’émancipation citoyenne, scientifique et technique. Cet espace permet aussi bien de concrétiser une idée, que de se donner la possibilité de faire un pas de côté par rapport à son cadre habituel. A quand un lieu rebaptisé "Hôtel à projets" Pasteur à la Réunion pour construire des temps communs qui invitent à se rassembler et à explorer ensemble les transformations mutuelles du monde qui nous entoure ?