Un Français tué d'une balle en pleine tête dans un cambriolage à Madagascar

Un ressortissant français a été tué lors d'un cambriolage à Madagascar dans la nuit de vendredi à samedi, dans le quartier d'Ankadikely Ilafy, rapporte l'Express de Madagascar.



Le groupe de malfrats était armé et à visage découvert au moment des faits. Lorsque le propriétaire, alerté par le bruit, jette un œil par la fenêtre, il reçoit une balle en pleine tête, rapporte le média. Sa femme, sa fille et son aide ont été maîtrisées, et le chien a été abattu.



Les agresseurs ont volé ordinateur portable, un téléphone et deux millions d’ariary avant de prendre la fuite. La victime, âgée d'une cinquantaine d'année, était patron d'une usine de textile.



Une enquête a été ouverte. Quatre suspects auraient déjà été arrêtés.