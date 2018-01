Un Français s'évade d'une prison malgache et quitte le pays en pirogue

Un Français de 54 ans s’est évadé d’une prison malgache jeudi dernier. Houcine Arfa y était détenu depuis trois ans, accusé d’usurpation d’identité. Il a profité d’une visite à l’hôpital d’Antananarivo pour prendre la fuite, aidé par son épouse. Selon les informations relayées par la presse nationale, l’homme a quitté la Grande Ile en pirogue et après 15 heures de traversée a rejoint Mayotte. Le ressortissant français est depuis hier rentré à Paris.



Un avis de recherche avait été diffusé par la police malgache. Un document qui mentionne que Houcine Arfa était emprisonné depuis juin 2017 pour détention illégale d'armes à feu et de munitions, tentative de kidnapping, association de malfaiteurs et usurpation de fonction. En novembre 2017, il a également été condamné pour usurpation de fonction et extorsion de fonds par le tribunal correctionnel d’Antananarivo. "Une mascarade", selon un article du Figaro. Il assure avoir travaillé comme "conseiller" en charge de la sécurité de la présidence malgache. "Si je ne m'évadais pas, j'allais mourir ", a-t-il déclaré assurant avoir perdu 19 kilos en deux mois et demi.