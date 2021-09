Un Français ruiné bloqué à Maurice

Depuis le 17 mars, il aurait dû rentrer à Rodrigues où il s’est installé et où il a tenté de se construire une nouvelle vie. La pandémie l’en a empêché. Depuis, tout va de mal en pis pour Brice, relate lexpress.mu qui l’a rencontré.



L’homme éprouve des difficultés à obtenir des explications de sa compagnie aérienne et des autorités. Après 5 mois de galère, le Français a finalement décroché un billet pour le 3 octobre prochain à la reprise des vols domestiques.



Mais c’est une véritable descente aux enfers qu’a connu Brice durant ces long mois d'attente et de confinement.



Après la perte de son emploi en tant qu’informaticien à La Réunion, Brice décide de s’installer à Rodrigues avec sa famille puisque sa femme est originaire de la Cendrillon des Mascareignes. Son idée est de se lancer dans le tourisme et de construire un hébergement à destination du "tourisme européen", confie-t-il. Pour ce faire, il se rend à Maurice pour acheter des matériaux et se retrouve bloqué.



Quitté par sa femme qui rentre avec leur fille à La Réunion, Brice se retrouve dans une situation délicate d’autant qu’il ne connait personne dans l’île sœur. S'il parvient à se loger dans un premier temps dans des auberges, en juin dernier, il est agressé. Les malfrats s'emparent de son sac à dos contenant toutes ses affaires mais surtout ses papiers et le peu d’argent qui lui restait.



Hospitalisé, Brice est ensuite logé depuis juillet dernier dans un refuge social à Saint-Jean. L’homme tente de trouver du travail pour pouvoir subvenir à ses besoins avant son vol retour. "Nous sommes plus d’une centaine coincés ici, et nous demandons toujours quels sont les critères pour embarquer sur un vol", dénonce le Français.