A la Une ... Un Français remporte 157 millions à l’Euromillions

La super cagnotte de l’Euromillions a été remportée par un ou une français(e). En empochant 157 millions d’euros, l’heureux élu devient le troisième plus gros gain de France pour ce jeu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 17:12 | Lu 775 fois

Tous les rêves sont permis pour un habitant de l'Hexagone. Qui que soit le ou la gagnante, c’est un cadeau tombé du ciel de 157 millions d’euros qui vient de lui arriver. Le veinard est le seul en Europe à avoir trouvé les 5 bons numéros (4, 8, 10, 33, 46) et les bonnes étoiles (8 et 11).



C’est le troisième plus gros gain à l’Euromillions en France. En 2012, un habitant des Alpes-Maritimes avait empoché la bagatelle de 170 millions d’euros. Un an avant, c’était un habitant qui recevait 162M€.



Rappelons tout de même que la chance de remporter la mise est de 1/139 millions et que 92% des grilles sont perdantes.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur