Un Français prend la tête de Ferrari

Le Français Cédric Vasseur prend la tête de Ferrari. L'annonce a été faite par la marque ce mardi. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 16:12

Ferrari a annoncé aujourd'hui la nomination du Français Cédric Vasseur en tant que directeur, en remplacement de Mattia Binotto, poussé vers la sortie fin novembre après trois saisons à l'issue desquelles la célèbre marque au cheval cabré a été incapable de rafler le moindre titre. Et a même été complètement dominée par les écuries Mercedes et Red Bull.



Cédric Vasseur est l'actuel patron de Sauber, qui roule sous le nom d'Alpha Roméo en Formule 1, une autre marque du groupe Fiat, fusionnée depuis quelques années avec Peugeot au sein d'une nouvelle entité, Stellantis. C'est aussi un ex-dirigeant de l'écurie Renault. Autant dire qu'il connait parfaitement les paddocks, un milieu dans lequel il est très apprécié malgré sa réputation de meneur d'hommes et de dénicheur de talents.



Le journal Les Echos rappelle qu'il a été "le fondateur de l'écurie ASM, rebaptisée par la suite ART GP, c'est sous ses ordres que Lewis Hamilton ou Nico Rosberg ont glané leurs titres dans les disciplines inférieures. Et que beaucoup de pilotes désormais aguerris ont fait leurs classes. C'est le cas du Monégasque Charles Leclerc, qu'il a côtoyé durant sa première année en F1 chez Sauber, et qu'il retrouvera chez Ferrari".



Cédric Vasseur aura la lourde tâche de permettre à la Scuderia de décrocher un nouveau titre de championne de F1, chose qu'elle n'a plus connu depuis 2008.



Frédéric Vasseur sera le deuxième Français à occuper ce poste après Jean Todt, de 1993 à 2007. Durant cette période, Ferrari avait obtenu sept titres de champion du monde des constructeurs, et six chez les pilotes.





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur