Un Français homme le plus riche du monde... pendant quelques instants

Bernard Arnault a été pendant quelques instants hier l'homme le plus riche du monde avec 185,1 milliards de dollars. Le PDG du groupe de luxe LVMH a détrôné l'Américain Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter, avant de rapidement reprendre la deuxième place. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 10:17

Le calcul de la fortune des hommes les plus riches du monde réalisé par le magazine Forbes est basé pour l'essentiel sur la valeur des actions qu'ils détiennent dans leurs portefeuilles. Le plus souvent d'ailleurs celle de leurs entreprises. Il varie donc en fonction des fluctuations de la bourse.



A la suite, pendant quelques instants, de la baisse de la valeur des actions Tesla, le Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, et sa famille ont pris brièvement la tête mercredi de ce classement des plus grosses fortunes du monde, avec 185 milliards de dollars, détrônant un temps l'Américain Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter.



Mais vers 17h30 GMT, Elon Musk (avec une fortune de 184,9 milliards de dollars) est repassé devant Bernard Arnault (184,7 milliards). L'homme d'affaires indien Gautam Adani (134,8 milliards) figurait à la 3e place, tandis que Jeff Bezos (111,3 milliards), fondateur d'Amazon, était à la 4e place.



