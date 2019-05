Un Français condamné à mort en Indonésie

Il vient d'être condamné à la peine capitale. ​Un ressortissant français vient d'être condamné à la peine de mort en Indonésie.



Le trentenaire avait été arrêté en septembre 2018 en possession de quatre kilos de drogue : cocaïne, amphétamine et ecstasy.



Félix Dorfin avait été condamné initialement à 20 ans de prison, ainsi qu'à une amende de 10 milliards de roupies, soit plus de 600.000 euros. Mais ce lundi 20 mai, le Français originaire de Béthune dans la région des Hauts-de-France, a vu sa condamnation révisée : la justice indonésienne a reconnu Félix Dorfin coupable d’avoir importé de la drogue et le condamne à la peine de mort.



Au mois de janvier, il avait réussi à s'évader de son centre de détention, avant d'être arrêté une nouvelle fois, après onze jours de traque.



L'Indonésie a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. Plusieurs trafiquants de stupéfiants ont par le passé été exécutés même si aucune exécution n'a eu lieu depuis 2016. Fin 2018, il y avait en Indonésie 308 condamnés dans le couloir de la mort.